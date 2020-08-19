В новом учебном году школы Петербурга обяжут соблюдать санитарные правила

Первого сентября дети все же отправятся в школы в привычном формате, однако угроза COVID-19 никуда не исчезла, поэтому образовательным учреждениям придется соблюдать строгие санитарные правила.

Об этом заявил глава города, Александр Беглов в ходе посещения гимназии №157 Центрального района, располагающейся в здании гимназии принцессы Е. М. Ольденбургской, являющейся объектом культурного наследия Санкт-Петербурга. Губернатор проверил, как в образовательном учреждении готовятся к открытию дверей для учеников.

В частности, градоначальник проинспектировал соблюдение школой требований Роспотребнадзора, которые помогут избежать вспышки коронавируса среди учащихся. Беглов также подчеркнул, что все школьники начальных классах, по распоряжению президента Владимира Путина, с этого года будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родители петербургских школьников раздумывают о переходе на «дистанционку».