В Петербурге отправятся под суд вымогатели и похитители людей

Суд признал виновными двоих петербуржцев, которые решили подзаработать с помощью разбоя, вымогательства и похищения человека.
По версии правоохранительных органов, в марте прошлого года у одного из преступников возникла мысль похитить человека, чтобы получить от него 20 тысяч рублей. Не желая действовать в одиночку, злоумышленник нашел сообщника. Обговорив порядок действия, мужчины подкараулили жертв возле одного из домов на проспекте Большевиков и отвезли в город Тосно Ленобласти, где и удерживали, пока их самих не задержала полиция.
Выяснилось, что деньги у потерпевшего похитители требовали в счет уплаты несуществующего долга. Организатор преступлений отправится на 6 лет в колонию строгого режима, его подельник отделался 5,5 годами условного срока.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудили нелегальных торговцев рыбой и икрой.