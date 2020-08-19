В Петербурге отправятся под суд вымогатели и похитители людей

В зависимости от роли и степени участия мужчины признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Фото: pixabay.com

В зависимости от роли и степени участия мужчины признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Фото: pixabay.com

Суд признал виновными двоих петербуржцев, которые решили подзаработать с помощью разбоя, вымогательства и похищения человека.

По версии правоохранительных органов, в марте прошлого года у одного из преступников возникла мысль похитить человека, чтобы получить от него 20 тысяч рублей. Не желая действовать в одиночку, злоумышленник нашел сообщника. Обговорив порядок действия, мужчины подкараулили жертв возле одного из домов на проспекте Большевиков и отвезли в город Тосно Ленобласти, где и удерживали, пока их самих не задержала полиция.

Выяснилось, что деньги у потерпевшего похитители требовали в счет уплаты несуществующего долга. Организатор преступлений отправится на 6 лет в колонию строгого режима, его подельник отделался 5,5 годами условного срока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудили нелегальных торговцев рыбой и икрой.