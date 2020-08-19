В Тверской области мужчина с палкой избил чиновника в его кабинете

Житель Оленинского района Тверской области задержан за нападение на местного главу муниципалитета Олега Дубова. Последнему потребовалась помощь медиков.

Как сообщает городское издание «Наша жизнь», инцидент произошел среди рабочего дня в среду, 19 августа. Местный оппозиционер ворвался в кабинет чиновника, покрыл его нецензурной бранью и начал бить его палкой, целясь в голову. Чиновник пытался защититься своим стулом. Драку пыталась остановить замглавы администрации города Мария Осипова, однако она была быстро выдворена из кабинета нападавшим. Местный житель вышел из кабинета только когда сломалось его «оружие».

По данным издания, после избиения чиновника мужчина отправился крушить местное кафе. Полиция задержала мужчину уже через несколько часов. Дубов обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали ему сотрясение мозга.

В 2018 году сообщалось, что Дубов обматерил местных жителей, которым не понравилось новое уличное освещение.

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