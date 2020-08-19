Зачисление абитуриентов в российские вузы началось 19 августа

Зачисление абитуриентов в российские вузы началось 19 августа
Вторая волна поступления будет проходить с 24 по 26 августа. Фото: pixabay

Российские высшие учебные заведения в среду, 19 августа, запустили процесс зачисления абитуриентов на бюджетные места.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, 20 и 21 августа вузы начнут принимать заявления о согласии на зачисление от абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и в рамках квоты. Приказ об их зачислении будет опубликован 22 августа.

Кроме того, 22 и 23 августа пройдет прием заявлений о согласии на зачисление об будущих студентов, включенных в списки поступающих на основные бюджетные места по результатам вступительных испытаний.

Вторая волна поступления будет проходить с 24 по 26 августа. А о дополнительном приеме вузы должны проинформировать до 15 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что абитуриенты поборются за места в вузах, несмотря на коронавирус.

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