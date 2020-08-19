Абитуриенты поборются за места в вузах, несмотря на коронавирус

Абитуриенты поборются за места в вузах, несмотря на коронавирус
Абитуриентов ничего не останавливает. Фото: pixabay

Наблюдается рост количества желающих получить высшее образование.

В высших учебных заведениях отмечают, что в 2020 году большой конкурс на поступление. Таким образом, абитуриентам придется побороться за место в университете, даже несмотря на пандемию коронавируса и дистанционную подачу документов. Об этом пишет РИА Новости.

Приемная компания в России началась 20 июня и завершилась накануне, 18 августа. Чаще всего документы подавали на следующие направления обучения: «Прикладная математика и информатика», «Экономика и статистика», «Управление бизнесом» и прочие.

В университетах также заметили, насколько популярна была подача документов онлайн.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что абитуриент принес мобильник на ЕГЭ по математике и оказался в суде.

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Абитуриенты поборются за места в вузах, несмотря на коронавирус