Египет решил открыть пирамиды после подсчета убытков

Египет решил открыть пирамиды после подсчета убытков
Египет откроет пирамиды для туристов. Фото: pixabay

Коронавирусная пандемия в Египте привела к тому, что местный туризм потерял около миллиарда долларов. Из-за этого власти собираются увеличить пропускную способность отелей и возобновить экскурсии на пирамиды.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), в августе в Египте могут отдохнуть туристы из семи стран, в числе которых Украина, Белоруссия, Швейцария, Венгрия, Сербия, Бельгия и Македония. А ближе к осени возобновятся авиарейсы из Польши и Румынии.

Однако туристы из Германии, Великобритании и Италии, приносящие основной доход африканской стране, смогут попасть в Египет только зимой. Кроме того, сейчас в Египте запрещено посещение наиболее туристических мест — пирамид Гизы, храмов Асуана и Луксора.

В связи с этим туристическая отрасль решила возобновить экскурсии и повысить загрузку отелей на 15% — до 75%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гиды в Турции запугивают туристов «изоляцией».

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