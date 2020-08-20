В Гатчине задержали бомжа, убившего мужчину из-за металлолома

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве, произошедшего на фоне ссоры, возникшей из-за сбора металлолома.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в воскресенье, 16 августа, в полицию поступил сигнал об обнаружении в городе Коммунар трупа мужчины. Погибший 67-летний житель Гатчинского района был найден между мусорными баками. Выяснилось, что смерть наступила в результате ранений головы, а именно из-за нанесения камнем пяти рвано-рубленных ран.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Начались розыскные мероприятия для нахождения и задержания преступника.

В среду, 19 августа, поиски увенчались успехом. Полицейские задержали 47-летнего мужчину БОМЖиЗ. Выяснилось, что между мужчинами в злополучный день убийства случился внезапный конфликт из-за металлолома, который мирно урегулировать не удалось. В порыве эмоций, задержанный схватился за камень, совершил 5 ударов по голове оппонента и убежал.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ж/д станции Карташевская мужчина угрожал убийством дежурной по переезду.