На ж/д станции Карташевская мужчина угрожал убийством дежурной по переезду

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по ч. ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти и двух лет соответственно. Фото: Baltphoto

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по ч. ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти и двух лет соответственно. Фото: Baltphoto

На железнодорожной станции Карташевская в Ленинградской области местный житель угрожал убить дежурную по переезду.

Задержали нарушителя спокойствия транспортные полицейские, как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО. Выяснилось, что дебошир был изрядно пьян. Прибыв на станцию, мужчина обратил внимание на шлагбаум, закрывающий переезд, и возмутился, что это мешает проходу. Не раздумывая, он ворвался в помещение, где находилась дежурная по переезду и схватил женщину за горло, после чего стал методично избивать.

Пострадавшей удалось вырваться и позвать на помощь. Приехавшие на место происшествия стражи порядка установили, что преступником является 62-летний безработный ленинградец. В его отношении возбуждено два уголовных дела, за хулиганство и угрозу убийством.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе станции Грузино под поездом погиб пенсионер.