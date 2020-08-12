На ж/д станции Карташевская мужчина угрожал убийством дежурной по переезду

На железнодорожной станции Карташевская в Ленинградской области местный житель угрожал убить дежурную по переезду.
Задержали нарушителя спокойствия транспортные полицейские, как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе управления МВД на транспорте по СЗФО. Выяснилось, что дебошир был изрядно пьян. Прибыв на станцию, мужчина обратил внимание на шлагбаум, закрывающий переезд, и возмутился, что это мешает проходу. Не раздумывая, он ворвался в помещение, где находилась дежурная по переезду и схватил женщину за горло, после чего стал методично избивать.
Пострадавшей удалось вырваться и позвать на помощь. Приехавшие на место происшествия стражи порядка установили, что преступником является 62-летний безработный ленинградец. В его отношении возбуждено два уголовных дела, за хулиганство и угрозу убийством.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе станции Грузино под поездом погиб пенсионер.