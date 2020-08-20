Полиция ищет злоумышленника, «заминировавшего» АЭС в Ленобласти

Правоохранительные органы начали проверку по факту ложного минирования объектов на территории России.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на электронную почту одного из родильных домов в Москве с неизвестного электронного адреса пришло письмо, в котором сообщалось о «минировании» зданий в столице, а также атомных электростанций, расположенных на территории Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на Ленинградскую атомную электростанцию-1 и Ленинградскую атомную электростанцию-2 в Сосновом бору. К счастью, никаких опасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация на объектах не проводилась.

Материалы проверки переданы в соответствующие органы для дальнейшего рассмотрения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина отсидит пять месяцев за лжеминирование парка в Сестрорецке.