Переболевших коронавирусной пневмонией петербуржцев отправят на реабилитацию в санаторий

Комитет по здравоохранению сегодня, 20 августа, объявит итоги конкурса, в рамках которого на восстановление в санаторий смогут отправиться петербуржцы, перенесшие коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Согласно информации, представленной на сайте государственных закупок, в лечебно-профилактическое учреждение отправят выздоровевших пациентов, перенесших пневмонию, за счет городского правительства. На эти цели выделено 7 миллионов рублей.

Средств для организации реабилитации хватит на 154 человека. Все они смогут отправиться в санаторий на 2 недели. Ежедневное обслуживание каждого пациента оценивается в 3281 рубля.

Известно, что обязательным условием для предоставления услуги является обязательная регистрация переболевшего на территории Северной столицы. Отправляться на восстановление в санаторий выздоровевшие будут сразу после выписки из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 20 тысяч человек.