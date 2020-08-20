Пьяный мужчина сбил на автомобиле собственную жену на базе отдыха в Ленобласти

Попытка сесть за руль транспортного средства после употребления горячительных напитков закончилась трагедией в Ломоносовском районе.

Согласно предварительной информации правоохранителей, в среду, 19 августа, на парковке базы отдыха 45-летний мужчина решил куда-то поехать в состоянии сильного алкогольного опьянения на автомобиле Fiat Doblo. В результате неизвестных обстоятельств, горе-водитель во время движения сбил свою 35-летнюю жену. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая получила большое количество серьезных травм и была госпитализирована в стационар в тяжелом состоянии. Мужчину после случившегося доставили в полицейский участок для дачи показаний.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все причины ДТП.

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