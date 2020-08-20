Пьяный мужчина сбил на автомобиле собственную жену на базе отдыха в Ленобласти

Попытка сесть за руль транспортного средства после употребления горячительных напитков закончилась трагедией в Ломоносовском районе.
Согласно предварительной информации правоохранителей, в среду, 19 августа, на парковке базы отдыха 45-летний мужчина решил куда-то поехать в состоянии сильного алкогольного опьянения на автомобиле Fiat Doblo. В результате неизвестных обстоятельств, горе-водитель во время движения сбил свою 35-летнюю жену. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Пострадавшая получила большое количество серьезных травм и была госпитализирована в стационар в тяжелом состоянии. Мужчину после случившегося доставили в полицейский участок для дачи показаний.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все причины ДТП.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в массовом ДТП у съезда на Мурманское шоссе пострадала девушка-пассажир.