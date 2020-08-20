Главного инспектора таможни Петербурга подозревают в халатности стоимостью 29 миллионов

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора. Сотрудницу подозревают в халатности, повлекшей особо крупный ущерб.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. По данным следствия, в минувшем году на таможенный пост были поданы декларации на товары. Подозреваемая не надлежащим образом проверила документы и сведения о весе товаров и выпустила их за границу.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по данному факту возбудили уголовное дело. Из-за халатной работы сотрудницы бюджет страны недополучил почти 30 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали продавцов техники из Финляндии за долги перед таможней. Бизнесмены вину не признали, от дачи показаний отказывались. По решению Приморского районного суда они будут находиться под домашним арестом до 27 июля.