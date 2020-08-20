Главного инспектора таможни Петербурга подозревают в халатности стоимостью 29 миллионов

Главного инспектора таможни Петербурга подозревают в халатности стоимостью 29 миллионов
Возбуждено уголовное дело. Фото: lenobl.sledcom.ru

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора. Сотрудницу подозревают в халатности, повлекшей особо крупный ущерб.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. По данным следствия, в минувшем году на таможенный пост были поданы декларации на товары. Подозреваемая не надлежащим образом проверила документы и сведения о весе товаров и выпустила их за границу.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по данному факту возбудили уголовное дело. Из-за халатной работы сотрудницы бюджет страны недополучил почти 30 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали продавцов техники из Финляндии за долги перед таможней. Бизнесмены вину не признали, от дачи показаний отказывались. По решению Приморского районного суда они будут находиться под домашним арестом до 27 июля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб таможенники уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов: миллионы петербуржцев провели пандемию в Ленобласти
Театры, клубы, фуд-корты: какие места в Петербурге останутся закрытыми до ...
На ЗСД полыхает грузовик, автомобилисты стоят в пробке
Главного инспектора таможни Петербурга подозревают в халатности стоимостью ...
Кинотеатр в «Мега-Дыбенко» возобновил работу с 20 августа
«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги Чемпионов
На Приморском шоссе столкнулись три иномарки и маршрутка, движение затруднено
В Петербурге поддержат НКО, реализующие проекты про распространению ...