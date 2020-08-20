Петербург стал лидером по доступности школьного образования

Петербург стал лидером по доступности школьного образования
Показатель доступности дошкольного образования определялся на основании соотношения числа воспитателей к числу детей. Фото: pixabay

Москва стала регионом-лидером по качеству дошкольного образования в России в 2019 году, а Петербург занял первое место в рейтинге доступности школьного образования. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, высокие показатели дошкольного образования наблюдаются в Волгоградской, Курской, Костромской областях, Хабаровском крае, республике Мордовия. Низкие показатели — Дагестан, Ингушетия.

Как сообщили РИА Новости, в списке доступности образования для школьников лидируют Санкт-Петербург, Москва и Кемеровская область. Последние строчки рейтинга имеют Курганская область, Магаданская и республика Адыгея.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подарком к 93-летию образования Ленобласти станут бесплатные экскурсии по Петербургу. Так, граждане, прописанные на территории Ленобласти, 1 августа с 10:00 до 22:00 смогут воспользоваться бесплатной прогулкой на теплоходе «Пальмира», каждый час отправляющемся с причала «Фаберже» на набережной реки Фонтанки, 21.

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