Британские ученые рассказали, как уберечься от преждевременной смерти

Британские специалисты установили, что курение и малоподвижный образ жизни — прямой путь к преждевременной смерти, тогда как чрезмерная физическая нагрузка оказывает прямо противоположное влияние на здоровье.

Проведенное учеными исследование показало, что 75 минут интенсивной тренировки или 150 минут занятий средней интенсивности в течение недели способны предотвратить 3,9 миллиона случаев преждевременного ухода из жизни в год среди людей от 40 до 74 лет.

Исследователи подчеркивают, что значимость физических упражнений для продолжительности жизни была впервые рассмотрена в таком глобальном масштабе. Тем не менее, слепо следовать изматывающим тренировкам не стоит: переутомление может стать причиной головокружения, обезвоживая, анемии и учащённого сердцебиения. Кроме того, стоит помнить о возможных противопоказаниях к активным занятиям спортом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые нашли применение открытым недавно наночастицам золота.