В РАН раскрыли природу объектов, заснятых с МКС

На 9-12 секундах видеоролика, опубликованного Иваном, появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Фото: Twitter // @ivan_mks63

На 9-12 секундах видеоролика, опубликованного Иваном, появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Фото: Twitter // @ivan_mks63

Сотрудник Института астрономии РАН Михаил Сачков объяснил возможную природу неопознанных объектов, появившихся на снимках российского космонавта Ивана Вагнера, находящегося на борту МКС.

По словам специалиста, это могут быть блики от другого искусственного спутника, который находился вне поля зрения космонавта и объектива камеры ввиду расстояния. В частности, предположил Михаил Сачков, это могли быть мини-спутники Starlink, созданные компанией Илона Маска SpaceX и недавно выведенные на орбиту.

Тот факт, что их запустили накануне, является ключевым, поскольку мини-спутники, возможно, просто не успели «разлететься». Но важно обладать точной информацией о дате и времени запуска объектов, а также сделанных фотографий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о космических снимках Военно-морских парадов ко Дню ВМФ, прошедших во Владивостоке, Севастополе, Новороссийске, Петербурге и Кронштадте.