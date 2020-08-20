За сутки в Москве из-за коронавируса скончались 12 пациентов

За сутки в Москве из-за коронавируса скончались 12 пациентов
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Количество жертв инфекции достигло 4710.

В Москве за 19 августа из-за коронавируса скончались еще 12 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Каждый пациент получил положительный результат теста, а также имел диагноз «пневмония». Таким образом, в столице России за весь период пандемии от коронавиурса умерли 4710 человек.

Напоминаем, что в стране коронавирусом успели заболеть 942 тысячи человек, из них вылечились 756 тысяч, летальных исходов – более 16 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса. Врач заявил, что после укола бывают локальные реакции – покраснения и болезненные ощущения. Также у некоторых пациентов увеличивается температура тела.

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