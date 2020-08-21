В России насчитали 4,7 млн безработных

Показатель значительно вырос, если сравнивать с июлем 2019 года.

В России выросло количество безработных. В июле текущего года таким статусом обладают более 4,7 миллионов человек, что на 40% больше, чем в 2019 году. Об этом пишет ТАСС. Далеко не все из них обратились в госучреждения службы занятости населения. Отмечается, что в России работоспособного населения более половины граждан.

Эксперты также отмечают рост зарплат – он составил 0,6% по сравнению с июнем 2019 года. Средняя зарплата россиян – 52 тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 40% россиян никогда не смогут позволить себе ипотеку. Мутко добавил, что ипотека – это не единственный способ улучшить жилищные условия граждан, поэтому нужно также заняться рынком аренды и индивидуальным жилищным