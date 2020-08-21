СК Белоруссии проверит данные об изнасиловании задержанных протестующих

Следственный комитет Белоруссии приступил к проверке по факту информации о множественных изнасилованиях протестующих, которые были задержаны в Гродно.

Как сообщается в Telegram-канале республиканского СК, в Сети появились данные о том, что в местные больницы госпитализированы женщины, получившие травмы от сексуального насилия в изоляторах. Информацию об этом сообщили врачи-гинекологи, которые предпочли остаться анонимными.

В ведомстве отметили, что жалобы от граждан пока не регистрировались. Кроме того, СК сообщает об отсутствии подобной информации в документах медучреждений.

Несколькими днями ранее об изнасилованиях протестующих в СИЗО Гродно сообщило издание «Регионы.by», ссылаясь на анонимного медика. Издание писало, что в больницы поступают женщины с разрывами шейки матки, а в проктологических отделениях лежат мужчины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилепин рассказал об избиениях задержанных россиян в Белоруссии.