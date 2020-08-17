Прилепин рассказал об избиениях задержанных россиян в Белоруссии

Он отметил, что не было никакой необходимости вести себя подобным образом.

Писатель Захар Прилепин рассказал, что белорусский спецназ избивает задержанных россиян. Об этом сообщает «Интерфакс». Он отмечает, что сотрудники правоохранительных органов проявляют необоснованную агрессию: кому-то даже «ребра поломали». Прилепин убежден, что применять силу не было причин, поэтому просить власти обратить внимание на происходящее.

Напоминаем, что в Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, результатами которых остались далеко не все. Граждане выходят на митинги, требуя перевыборов, а действующий глава республики Александр Лукашенко уверяет, они состоятся разве что после принятия новой Конституции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко.