Врачи заявляют, что перевезти Навального в Германию невозможно

Врачи заявляют, что перевезти Навального в Германию невозможно
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Главврач омской больницы, куда был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный, заявил, что перевезти пациента в немецкую клинику нельзя из-за его нестабильного состояния.

Как сообщает пресс-секретарь политика Кира Ямыш в Twitter, по словам врача, Навальный сейчас нетранспортабелен, а решения родственников для его перевозки недостаточно. Ямыш добавила, что запрет на перевозку опасен для жизни оппозиционера, поскольку в больнице Омска нет оборудования, а пациенту все еще не поставили диагноз.

По словам пресс-секретаря, Навальный может умереть из-за того, что главврач отказался «брать на себя ответственность».

Напомним, ночью Германия отправила за Навальным самолет, на котором политика должны были перевезти на лечение в берлинскую клинику. Об этом сообщал Bild.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представители немецкой правозащитной организации Cinema for Peace направили за Навальным самолет с врачами.

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