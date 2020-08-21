Врачи заявляют, что перевезти Навального в Германию невозможно

Главврач омской больницы, куда был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный, заявил, что перевезти пациента в немецкую клинику нельзя из-за его нестабильного состояния.

Как сообщает пресс-секретарь политика Кира Ямыш в Twitter, по словам врача, Навальный сейчас нетранспортабелен, а решения родственников для его перевозки недостаточно. Ямыш добавила, что запрет на перевозку опасен для жизни оппозиционера, поскольку в больнице Омска нет оборудования, а пациенту все еще не поставили диагноз.

По словам пресс-секретаря, Навальный может умереть из-за того, что главврач отказался «брать на себя ответственность».

Напомним, ночью Германия отправила за Навальным самолет, на котором политика должны были перевезти на лечение в берлинскую клинику. Об этом сообщал Bild.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представители немецкой правозащитной организации Cinema for Peace направили за Навальным самолет с врачами.