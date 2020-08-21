Квартиру бухгалтера на Краснопутиловской обчистили на 16 млн рублей

«Форточник» оставил хозяйку квартиры в Московском районе Петербурга без 11 млн рублей налички и ювелирных изделий на 5 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о квартирной краже сообщила главный бухгалтер квартиры, которая в момент происшествия находилась на даче.

Все произошло в период с вечера 19 августа по утро 20 августа в квартире дома №56/2 по Краснопутиловской улице. Сообщается, что неизвестный вор проник в квартиру через окно кухни на пятом этаже 16-этажки. Обыскав всю квартиру его заинтересовали только 11 млн рублей и 30 ювелирных изделий, стоимостью 5 млн рублей.

Видеонаблюдения на прилегающей территории нет. В ближайших ломбардах и скупках украденные украшения не нашли.

Злоумышленник оставил на месте происшествия отпечатки пальцев, которые пригодятся для исследования, а также следы обуви.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском «форточник» вынес из квартиры пенсионерки украшений на 4 миллиона.