Водные прогулки в Петербурге. Кто заменил иностранных туристов

Введение коронавирусных ограничений и задержка открытия навигации в Петербурге обещали обернуться для речного туризма большими проблемами — падением объема перевозок, в том числе из-за отсутствия иностранных туристов, и, как следствие, финансовыми проблемами у судоходных компаний. Gazeta.SPb.ru выяснила, что сейчас помогает отрасли держаться на плаву.

Как рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru председатель Совета Ассоциации владельцев маломерных судов Петербурга Александр Камелин, главное, чего сейчас недостает этой отрасли, — это иностранных туристов, поскольку именно они, по мнению эксперта, являются ее финансовой составляющей.

«Я разговаривал с руководителями судоходных компаний, которые имеют в хозяйственном управлении маломерные коммерческие суда. Они говорят, что нет иностранных туристов, которые составляли около 40% от всей массы перевозок. За август и, может быть, до октября, их наберется дай бог 20% (если сравнивать с прошлым или позапрошлым годом)», — сказал он.

Однако, считает Александр Камелин, повода для паники нет: с рынка за это время никто не ушел, а случаи продажи судов можно по пальцам пересчитать.

«Никто не паниковал. Видать, был какой-то экономический ресурс — все-таки государство и город помогли. Плюс пролонгация договоров аренды набережных и спусков — это удовольствие тоже не дешевое», — добавил эксперт.

По данным начальника управления водного транспорта Агентства внешнего транспорта Петербурга Владимира Казанцева, иностранцев может не хватать большим круизным судам, а что касается экскурсий по рекам и каналам — успехи у всех разные.

«Июль, естественно, был не таким, как в прошлом году. У кого-то на 50% просадка, у кого-то все хорошо. Иностранных туристов, конечно, не хватает, по крайней мере круизным судам», — пояснил он.

Похоже, что в числе тех самых счастливчиков, у которых все хорошо, оказалась компания «Астра Марин». Ее директор Андрей Кузнецов отмечает, что недостаток зарубежных гостей компенсируют отечественные.

«Для нас было неожиданно приятно, что наши родные русские люди, видимо, оказавшись в замкнутом пространстве, стали нас посещать. Поэтому на сегодняшний день у нас достаточно хороший пассажиропоток», — рассказал он.

И добавил, что желающих покататься по рекам и каналам Петербурга сейчас много, они хотят сервиса, а потому готовы платить.

Отметим, что в навигацию 2019 года на водных путях города на Неве перевозку пассажиров осуществляли 148 пассажирских и 134 маломерных судна. Услугами компаний-членов Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга в прошлом году воспользовались в общей сложности более 2,7 млн человек. Статистики на текущий год, по словам экспертов, еще нет, так как сезон продолжается.

Речной бизнес, как известно, носит сезонный характер и длится с мая по сентябрь. Однако в 2020 году из-за Covid-19 пассажирская навигация стартовала лишь в конце июня.