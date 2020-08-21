В Петербурге зафиксирован скачок роста заболеваемости коронавирусом

В Петербурге зафиксирован скачок роста заболеваемости коронавирусом
Статистика пока не говорит о снижении заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликован обновленные статистические данные по ситуации с эпидемией в Петербурге.

За прошедшие сутки в Северной столице резко увеличилось количество новых диагностированных случаев коронавирусной инфекции — 181. Последний раз подобный показатель специалисты фиксировали 24 июля.

Также, за сутки удалось выздороветь еще 101 человеку. Не справились с тяжелым течением болезни или появившимися осложнениями и скончались 6 пациентов.

За все время эпидемии в городе на Неве было выявлено 34828 случаев COVID-19. Выздоровели 24977 инфицированных. Скончались 2314 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на коронавирус обследовали еще 20,6 тыс. жителей Петербурга. Под медицинским наблюдением остаются 323 человека: в обсерваторе находятся 158 петербуржцев, а еще 165 человек контактировали с заболевшими.

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