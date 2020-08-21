На коронавирус обследовали еще 20,6 тыс. жителей Петербурга

В Петербурге продолжается обследование населения на коронавирус. За последние сутки в Северной столице провели 20 599 тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Согласно оперативным данным на 10 утра пятницы, 21 августа, сейчас медицинские сотрудники наблюдают за здоровьем 323 человек, которые являются потенциальными переносчиками инфекции. Из них 158 петербуржцев размещены в обсерваторе, а 165 человек контактировали с зараженными в последнее время.

Единая региональная служба по вопросам коронавируса (номер 122) зарегистрировала 161 обращение за минувшие сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, когда настанет вторая волна пандемии Covid-19 в Петербурге. Многие россияне отдыхают на курортах, так что увеличивается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки.