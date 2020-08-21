На коронавирус обследовали еще 20,6 тыс. жителей Петербурга

На коронавирус обследовали еще 20,6 тыс. жителей Петербурга
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжается обследование населения на коронавирус. За последние сутки в Северной столице провели 20 599 тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Согласно оперативным данным на 10 утра пятницы, 21 августа, сейчас медицинские сотрудники наблюдают за здоровьем 323 человек, которые являются потенциальными переносчиками инфекции. Из них 158 петербуржцев размещены в обсерваторе, а 165 человек контактировали с зараженными в последнее время.

Единая региональная служба по вопросам коронавируса (номер 122) зарегистрировала 161 обращение за минувшие сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, когда настанет вторая волна пандемии Covid-19 в Петербурге. Многие россияне отдыхают на курортах, так что увеличивается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб пандемия тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали пьяного мужчину, укравшего мобильный телефон у ...
За сутки в Петербурге «заминировали» более 500 зданий
В Кировском районе задержали подозреваемого в преступлении сексуального ...
На коронавирус обследовали еще 20,6 тыс. жителей Петербурга
Пять часов потребовалось на тушение пожара в ресторане «Паруса»
Стоматолог из Петербурга испугавшись потери средств перевела мошенникам ...
Квартиру бухгалтера на Краснопутиловской обчистили на 16 млн рублей
В Петербурге мужчина скончался после удара в живот в магазине