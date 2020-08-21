Gazeta.SPb.ru узнала, где находятся «останки» Мефистофеля с дома Лишневского

Gazeta.SPb.ru выяснила, где сейчас хранятся фрагменты барельефа Мефистофеля, сбитого в 2015 году с фасада дома 24 по Лахтинской улице.

Как сообщили корреспонденту нашего издания в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), части утраченного пять лет назад рельефа с изображением антропоморфного фольклорного существа с крыльями летучей мыши до сих пор хранятся в органах предварительного расследования в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Напомним, за уточнением местонахождения барельефа Мефистофеля Gazeta.SPb.ru также обратилась в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Ответ на запрос пока не поступил.

Кроме того, в КГИОП подтвердили данную Фондом капитального ремонта и администрацией Петроградского района информацию о сроках восстановления лепной композиции — это произойдет при капитальном ремонте фасадов здания 24 на Лахтинской улице в рамках Региональной программы.

«Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 № 84 утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которой предусмотрено выполнение ремонта фасадов Объекта в период 2021-2023 гг.», — отметили в ведомстве.

Хроника событий

Фигуру демона с фасада здания-памятника на Лахтинской улице сбили 24 августа 2015 года. Акт вандализма последовал за установкой креста на строящейся напротив церкви.

Позже в СМИ поступило письмо от организации «Казаки Петербурга», взявшей на себя ответственность за уничтожение Мефистофеля. После этого атаман Cанкт-Петербургского городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков заявил, что вышеупомянутой организации не существует, но пообещал, что провокаторы будут найдены и наказаны. По факту произошедшего правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Через два дня полиция обнаружила мешки с мусором, в которых находились «останки» Мефистофеля. Еще спустя сутки СМИ опубликовали письмо, в котором некий промышленный альпинист-аноним рассказал, что сбить барельеф с дома на Лахтинской ему приказал директор ГМП «Исаакиевский собор». 1 сентября молодой человек был задержан, но имя заказчика он назвать отказался.

Для справки

Барельеф Мефистофеля с раскинутыми крыльями украшал тимпан фронтона доходного дома на Лахтинской улице, 24, выполненного стиле модерн и построенного в 1910-1911 годах архитектором Александром Лишневским.