В Роспотребнадзоре рассказали как правильно выбирать и готовить грибы

Любители лесных прогулок и грибов начали активно выходить на «тихую охоту», поэтому в Роспотребнадзоре поспешили дать советы, которые позволят избежать неприятных последствий.

Каждый год фиксируется около тысячи отравлений грибами. Примерно 30 из них заканчиваются смертью. Чаще всего отравления переживают дети, так как они случайно могут употреблять в пищу опасные грибы, пока родители отвлекаются от присмотра за ними.

Проблема зачастую кроется в том, что люди не понимают, какие грибы являются неядовитыми и безопасными, а также в том, что их сбор осуществляется в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Важно помнить, что собирать можно только знакомые грибы. В случае малейших сомнений, брать найденный гриб лучше не стоит. Собирать грибы необходимо в экологически чистых местах и лесах, а не рядом с дорогами и в близи населенных пунктов. В полиэтилен грибы лучше не класть, а вот в плетеной корзинке они дольше останутся свежими. Срезать грибы важно с целой ножкой. Дома необходимо тщательно пересматривать собранный урожай на предмет случайного нахождения ядовитых или червивых грибов. Готовить грибы стоит непосредственно в день сбора, так как они очень быстро портятся. Предварительно, их следует отварить в течение 10 минут.

Нельзя попробовать грибы во время сбора, готовить лишь через несколько дней, мариновать и солить в оцинкованной посуде, а также хранить в тепле. При пренебрежении данными правилами можно отравиться.

Инфографика Gazeta.SPb.ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, что древесные грибы помогают в борьбе с онкологией.