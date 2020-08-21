Агата Муцениеце отказывается от съемок в сериале с бывшим мужем Прилучным

Агата неоднократно заявляла, что чувства между нею и Павлом остыли не до конца, но это не мешает ей оставаться твердой в принципиальных вопросах. Фото: Instagram @agataagata

Агата неоднократно заявляла, что чувства между нею и Павлом остыли не до конца, но это не мешает ей оставаться твердой в принципиальных вопросах. Фото: Instagram @agataagata

Агата Муцениеце и Павел Прилучный пережили тяжелое расставание, но не планировали менять из-за этого съемочные планы. Тем не менее, им пришлось разойтись и на площадке.

Второй сезон сериала «В клетке», как оказалось, выйдет без участия Агаты. Выяснилось, что Прилучный оказывал давление на Муцениеце через своих представителей, что и побудило актрису отказаться от участия в продолжении сериала.

Отметим, что недавно Павел публично заявлял о том, что его бывшая жена останется в проекте. При этом Прилучный является не только главным героем сериала, но и его продюсером — возможно, таким образом актер пытался «подогреть» внимание публики. Агате такой «рекламный ход» пришелся не по душе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный возмутился просьбой фанатки о воссоединении с Муцениеце.