В Великобритании нашли древнейшие в стране наскальные рисунки

В Великобритании нашли древнейшие в стране наскальные рисунки
Пещерная живопись насчитывает десятки тысяч лет истории. Фото: pixabay.com

Британские археологи нашли на острове Джерси в проливе Ла-Манш удивительные образцы древнейшей наскальной живописи на территории страны.

Предполагается, что наскальные рисунки были нанесены на стены пещер 14 тысяч лет назад. Сотрудница лондонского музея Естественной истории Сильвия Белла утверждает, что большая часть из найденных произведений доисторического искусства — простые пересекающиеся линии, но некоторые напоминают животных и даже человеческие лица. Слова сотрудницы музея передает Би-би-си.

Специалисты причисляют обнаруженные фрагменты к Мадленской культуре, распространенной на территории нынешних Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии и Германии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в ходе раскопок археологи обнаружили средневековый костяной гребень.

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