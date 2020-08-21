Комитет по природопользованию Петербурга создал рабочую группу по запахам

В ближайшее время рабочей группой будет привлечена независимая лаборатория мониторинга атмосферного воздуха, которая позволит расширить перечень измеряемых веществ. Фото: Google View

В ближайшее время рабочей группой будет привлечена независимая лаборатория мониторинга атмосферного воздуха, которая позволит расширить перечень измеряемых веществ. Фото: Google View

В пятницу, 21 августа, прошло первое заседание межведомственной рабочей группы Петербурга по установлению источников неприятных запахов и их ликвидации.

В состав группы вошли представители Комитета по природопользованию, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и природоохранной прокуратуры Северной столицы. Наиболее остро вопрос неприятных запахов сейчас стоит в Невском районе города, из поселка Усть-Славянка только за июль зафиксировали 98 жалоб.

Процесс поиска источников невыносимых «ароматов» осложняет отсутсвие такого понятия как «запах» на законодательном уровне. Поэтому в Петербурге были предложены изменения в федеральный закон, предусматривающие установление соответствующих нормативов по этому критерию в каждом регионе страны.

История с поселком Усть-Славянка пока далека от завершения, всем предприятиям, которые потенциально могут источать неприятные запахи, направлены предупреждающие уведомления. Эксперты будут обмениваться новой информацией по этому вопросу раз в две недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в природном заказнике «Сестрорецкое болото» появился новый экомаршрут.