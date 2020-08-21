У метро «Василеостровская» горит жилой дом

Пожар оценивается как серьезные. На месте работают спасатели.

На 7-й линии Васильевского острова полыхает жилой дом. Об этом сообщают В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось сегодня вечером, 21 августа, недалеко от станции метро «Василеостровская». Ранг пожара на данный момент повышен до №1-бис. Очевидцы рассказывают, что люди просят о помощи, а на снимках, которые делятся свидетели, виднеются черные клубы дыма и языки пламени.

На месте трудятся спасатели. Пока что непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК Ленобласти проводит проверку по факту обнаружения трупа после пожара в музыкальной школе в Тосно.