У метро «Василеостровская» горит жилой дом

У метро &#171;Василеостровская&#187; горит жилой дом
Пока что обстоятельства инцидента не выяснены. Фото: Telegram-канал "Мегаполис Санкт-Петербург"

Пожар оценивается как серьезные. На месте работают спасатели.

На 7-й линии Васильевского острова полыхает жилой дом. Об этом сообщают В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось сегодня вечером, 21 августа, недалеко от станции метро «Василеостровская». Ранг пожара на данный момент повышен до №1-бис. Очевидцы рассказывают, что люди просят о помощи, а на снимках, которые делятся свидетели, виднеются черные клубы дыма и языки пламени.

На месте трудятся спасатели. Пока что непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК Ленобласти проводит проверку по факту обнаружения трупа после пожара в музыкальной школе в Тосно.

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