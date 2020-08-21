На Федора Абрамова на машину упал арбуз

Кто-то сбросил тяжелую ягоду прямо на припаркованный у дома автомобиль.

На улице Федора Абрамова неизвестный сбросил арбуз с окна дома номер восемь, который угодил прямо на припаркованный автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пока что непонятно, как именно это произошло и было ли это сделано намеренно. Личность хулигана не установлена.

«Такое бывает, когда невкусный и в мусор неохота выбрасывать, мошки появляются»,

— шутит один из пользователей.

Другие надеются, что за дело возьмется полиция, но почти никто не верит в удачу. Пользователи отмечают, что подобным образом поступать крайне глупо и осуждают злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футбольные ворота упали на 8-летнего ребенка в Ивангороде.