Суббота в Петербурге станет последним солнечным днем перед надвигающимися ливнями

В Северной столице первый выходной порадует горожан теплой погодой. Суббота станет последним солнечным днем в городе. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня, 22 августа, днем на город опустится солнечная и сухая погода, но к вечеру облаков станет больше, ночью начнутся дожди. В дневное время температура воздуха прогреется до +24…+26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Специалист отметил в своем Facebook, что такая переменчивость погоды объясняется антициклоном, отступившим из-за циклона с запада.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продлят коронавирусные ограничения до конца сентября. В отдельных случаях они будут действовать до начала ноября.