За сутки коронавирус подхватили 183 петербуржца

В Северной столице ежедневно обновляются данные о числе инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась еще у 183 человек.

Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, которые были опубликованы 22 августа, в России за последние сутки выявлен 4 921 заболевший. Всего зафиксировано 951 897 случаев заболевания, поправились 767 477, скончались 16 310 человек.

Больше всего новых заболевших за сутки выявили в Москве — 687, Петербург оказался на втором месте, а в Московской области — 161 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки тесты на коронавирус сдали более 20,6 тысяч петербуржцев.