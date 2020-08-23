В деревне Ямки сгорела дача

В воскресенье ночью, 23 августа, в Волосовском районе Ленобласти вспыхнула дача.

Огонь охватил 200 квадратных метров здания дачи в деревне Ямки около двух часов ночи.

После получения сигнала о происшествии в экстренных службах, пожарный расчет оперативно отправился на ликвидацию пламени. В пожаротушении были задействованы 8 спасателей и две единицы специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Устранить огонь получилось за час. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств и причин, которые могли поспособствовать появлению возгорания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар уничтожил ларек с шавермой в Приморском районе. Спасатели потушили пожар, но павильон выгорел полностью.