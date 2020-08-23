Пожар уничтожил ларек с шавермой в Приморском районе

Огонь охватил торговую точку поздно вечером, в субботу, 22 августа, на проспекте Авиаконструкторов.

Информацию о пожаре, сопровождающуюся фотографиями, сообщил очевидец происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По его словам, на ликвидацию возгорания прибыли два пожарных расчета, однако спасти конструкцию не удалось — ларек сгорел полностью.

Официальных комментариев о пожаре от Главного управления МЧС по Петербургу пока нет. Что послужило причиной возгорания — неизвестно. Отсутствует и информация о пострадавших.

Известно, что уничтоженным стихией помещением являлось кафе, в котором продавалась шаверма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в жилом доме на Васильевском острове тушили 46 спасателей. Справиться с огнем удалось в течение часа. Местных жителей пришлось эвакуировать.