Пожар в жилом доме на Васильевском острове тушили 46 спасателей

В жилом доме на 7-ой линии Васильевского острова произошел пожар. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире.

Возгорание случилось в пятницу, 21 августа, в доме №44. К месту происшествия оперативно прибыли 46 сотрудников пожарно-спасательной части на 13 спецмашинах.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу, огонь охватил 23 квадратных метра. Ранг пожара был повышен до 1-Бис, однако в 21:35 понижен до №1. Спасатели тушили огонь около часа. Жителей дома эвакуировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском шоссе в Петербурге произошел пожар. Среди ночи около одного из домов вспыхнул легковой автомобиль.