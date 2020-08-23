В России разработали «антикоронавирусную» систему пропусков

Система сама измерит температуру и решит, может ли сотрудник выйти на работу или нет. Фото: pixabay.com

Система сама измерит температуру и решит, может ли сотрудник выйти на работу или нет. Фото: pixabay.com

Холдинг «Швабе», принадлежащий «Ростех» объявил о подготовке к реализации обновленных тепловизоров, призванных защищать от активного распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет об апгрейде уже существующих устройств компании. Их дополнительно оснастили оборудованием с искусственным интеллектом. Новая система получила название «Зоркий» в честь известных фотоаппаратов, выпускавшихся до 1960 года. Об этом сообщают РИА-новости.

Устройства, которые в перспективе оборудуют на различных проходных, самостоятельно будут принимать решение, пропускать сотрудников внутрь помещений или нет. Для этого вся информация о них заранее будет внесена в базу данных, чтобы система смогла понять, кто перед ней даже до прикладывания пропуска. Тепловизор с интеллектом сразу же распознает, какого пола человек перед ним, находится ли он в маске и какая у него температура.

Оборудование поступит в продажу после уточнения всех деталей и утверждения различных документов, связанных с его коммерческой составляющей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры.