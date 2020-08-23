В Петербурге за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли более 15 тысяч человек

В Петербурге за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли более 15 тысяч человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые статистические данные по проводимым исследованиям в городе на Неве.

За последние сутки исследования по выявлению в организме COVID-19 прошли 15681 человек.

Врачи продолжают следить за самочувствием 314 человек. В обсерваторе в настоящее время находятся 146 человек. Еще 168 человек являются контактными с инфицированными.

В единую справочную службу по вопросам, связанным с эпидемией (номер 122), за сутки обратились 126 раз. По всем случаям операторами была оказана вся необходимая справочная помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург стал лидером по суточной смертности от коронавируса в России. Печальный показатель за 24 часа подскочил почти в 3 раза и составил 24 летальных случая. Для сравнения, в Москве смерть от COVID-19, наступила у 10 человек.

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