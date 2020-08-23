В Петербурге снова зафиксировали 180 случаев заболевания коронавирусом

В Петербурге снова зафиксировали 180 случаев заболевания коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные по развитию эпидемии в России и во всех ее регионах.

В Северной столице наметилась тревожная тенденция. Еще вчера, 22 августа, было зафиксировано 183 случая коронавируса. Подобных цифр статистика не видела с июля. По состоянию на сегодняшний день, 23 августа, зафиксировано 180 случаев инфицирования, что говорит о спаде. Однако, учитывая ранние значения, он весьма незначителен. В рейтинге регионов по количеству новых случаев, Петербург оказался на втором месте. Опережает его лишь Москва с 611 заболевшими.

Также, за прошедшие сутки выздороветь удалось 63 пациентам.

Не смогли побороть болезнь и произошедшие на ее фоне осложнения еще 10 пациентов.

За все время эпидемии в городе на Неве заболел 35191 человек. Справиться с негативным влиянием патогена на организм и выздороветь сумели 25150 человек. Скончались 2342 пациента с тяжелым течением COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли более 15 тысяч человек.

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