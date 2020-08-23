Жителя Красного Села задержали за стрельбу в сторону женщины

Жителя Красного Села задержали за стрельбу в сторону женщины
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto

Полицейские поймали стрелка, который в состоянии алкогольного опьянения использовал против женщины пиротехническое устройство.

Происшествие произошло днем в субботу, 23 августа. Открыв окно в своей квартире и достав пиротехническое устройство, 54-летний безработный мужчина начал пальбу в людей. Наибольший интерес у злоумышленника вызвала 35-летняя женщина — в ее сторону было произведено 6 выстрелов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Позднее, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в противоправных действиях мужчину. В качестве меры пресечения в его отношении была избрана подписка о невыезде.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выстрелил в ногу, стащил телефон. В Красносельском районе ищут напавшего на прохожего.

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