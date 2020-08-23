Поезда вновь ходят по «зеленой» ветке метро Петербурга

Станция "Маяковская". Фото: Рixabay
Станция "Маяковская". Фото: Рixabay

На устранении неисправности потребовалось около получаса.

Движение по «зеленой» ветке петербургского метро восстановлено сегодня днем, 23 августа. Поезда не могли ездить между станциями «Беговая» и «Маяковская» из-за неисправного состава с 11 часов утра. Примерно спустя полчаса его убрали с путей, а петербуржцы снова смогли отправиться в путь. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станцию метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит». Отметим, что топонимическая комиссия города одобрила соответствующее решение еще 10 июля, а изменения в Единый государственные реестр недвижимости были внесены 14 августа.

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беговая зеленая ветка маяковская метро


 

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