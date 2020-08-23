Поезда вновь ходят по «зеленой» ветке метро Петербурга

На устранении неисправности потребовалось около получаса.

Движение по «зеленой» ветке петербургского метро восстановлено сегодня днем, 23 августа. Поезда не могли ездить между станциями «Беговая» и «Маяковская» из-за неисправного состава с 11 часов утра. Примерно спустя полчаса его убрали с путей, а петербуржцы снова смогли отправиться в путь. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станцию метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит». Отметим, что топонимическая комиссия города одобрила соответствующее решение еще 10 июля, а изменения в Единый государственные реестр недвижимости были внесены 14 августа.