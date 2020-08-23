В Басковом переулке рухнувшая часть фасада повредила припаркованные авто

В Басковом переулке рухнувшая часть фасада повредила припаркованные авто
Место обрушения. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошло обрушение фасада здания. Обвалившаяся часть повредила припаркованную машину.

О ЧП стало известно сегодня, 23 августа. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Часть фасада рухнула с дома №32 в Басковом переулке. По словам очевидцев, на месте пострадал легковой автомобиль – на лобовом стекле появились трещины.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Звездной загорелся автомобиль. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

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