Во Всеволожске задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

Во Всеволожске задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
Подозреваемого задержали. Фото: pixabay

В Ленобласти возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Преступный инцидент произошел 22 августа в городе Всеволожск. По данным следствия, подозреваемый, находясь в деревне Разметелево, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, задержанным оказался неоднократно судимый 33-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что друг детства изнасиловал спящую петербурженку на даче в садоводстве «Апраксин».

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