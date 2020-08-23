Во Всеволожске задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

В Ленобласти возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Преступный инцидент произошел 22 августа в городе Всеволожск. По данным следствия, подозреваемый, находясь в деревне Разметелево, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, задержанным оказался неоднократно судимый 33-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения.

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