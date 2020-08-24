Эльман Пашаев снова стал защитником Михаила Ефремова

Эльман Пашаев снова стал защитником Михаила Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов. Фото: instagram.com/pashaev.elman/

Актер Михаил Ефремов, по отношению к которому проходят судебные разбирательства в рамках уголовного дела о смертельном ДТП, снова начал сотрудничать с адвокатом Эльманом Пашаевым.

Напомним, ранее артист заявил о желании сменить защитников и отказался от помощи Пашаева, но позднее передумал. Актер и адвокат заключили новое соглашение.

Отметим, что Пашаев в рамках своей работы по данному уголовному делу, склоняется к тому, что в тот злополучный вечер, когда произошло ДТП в центре Москвы, Ефремов мог не находиться за рулем своего автомобиля. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на свой источник.

Сам Ефремов также предполагает, что его могло не быть на водительском кресле. Примечательно, что ранее артист свою вину все же признавал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что процесс по делу Ефремова отложили до конца августа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
михаил ефремов соглашение эльман пашаев


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эльман Пашаев снова стал защитником Михаила Ефремова
Между Петербургом и Ленобластью начнет курсировать больше пригородных поездов
В Петербурге женщина избила кондуктора троллейбуса из-за нежелания ...
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
В Ленобласти завершается капитальный ремонт дороги вблизи с границей Финляндии
Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку
В Пулково поймали вора, похитившего элитный парфюм из магазина duty-free
Петербуржец лишился 760 тысяч рублей, скачав игру на свой смартфон