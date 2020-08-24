Эльман Пашаев снова стал защитником Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, по отношению к которому проходят судебные разбирательства в рамках уголовного дела о смертельном ДТП, снова начал сотрудничать с адвокатом Эльманом Пашаевым.

Напомним, ранее артист заявил о желании сменить защитников и отказался от помощи Пашаева, но позднее передумал. Актер и адвокат заключили новое соглашение.

Отметим, что Пашаев в рамках своей работы по данному уголовному делу, склоняется к тому, что в тот злополучный вечер, когда произошло ДТП в центре Москвы, Ефремов мог не находиться за рулем своего автомобиля. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на свой источник.

Сам Ефремов также предполагает, что его могло не быть на водительском кресле. Примечательно, что ранее артист свою вину все же признавал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что процесс по делу Ефремова отложили до конца августа.