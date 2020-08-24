В Ленобласти 13-летняя художница расписала часовню

Старая христианская постройка в Лужском районе внешне преобразилась благодаря стараниям юной петербурженки Елизаветы Анисимовой.

Девушка каждое лето приезжает на отдых в деревню Пристань. Местные жители узнали о ее творческих способностях и любви к живописи и попросили привести в красивый вид старую часовню. Художница не отказала и расписала стены здания, поразив окружающих своим талантом. Об этом сообщает «ЛенТВ24» с ссылкой главу администрации Лужского района Юрия Намлиева.

Намлиев поделился подробностями жизни юного дарования. Девушка в свои 13 лет успела снискать популярность благодаря участию в шоу «Лучше всех» на Первом канале. Также, Анисимова смогла продемонстрировать свои таланты на собственном рождественском шоу в Гонконге.

Глава администрации восхитился проделанной работой и пожелал девушке дальнейших успехов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи нашли старинную часовню под свалкой в Петербурге.