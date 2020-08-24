Грудное молоко используют для лекарства против коронавируса

Оно станет отличной основой для препарата, считают ученые.

Учёные из университетов в Пекине и Нанкине рассказали, что грудное молоко подойдет в качестве основы для лекарства против коронавируса. Об этом сообщает News-Medical. Протеины сыворотки молока способны бороться с инфекцией – они словно подавляют ее. Также можно использовать козье молоко, у которого примерно те же свойства.

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 23,4 миллионов случаев заражения. Выздороветь успели 15,2 миллиона человек, а летальных исходов – более 800 тысяч. Больше всего заболевших коронавирусом в США, на втором месте Бразилия, а на третьем – Индия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге растет суточная заболеваемость коронавирусом. Всего за все время эпидемии в городе на Неве, наличие патогена в организме диагностировали у 35373 человек. Выздороветь удалось 25215 пациентам.