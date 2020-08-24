В Петербурге чиновница закупила ненужных лекарств на 195 млн рублей

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее обвиняют в халатности.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении чиновницы, которую обвиняют в халатности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города сегодня, 24 августа.

По предварительным данным, женщина, занимавшая должность начальника Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комитета по здравоохранению, занималась закупкой лекарств для лечения больных злокачественными новообразованиями. В итоге ненужных препаратов было куплено за счет государства более чем на 195 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главного инспектора таможни Петербурга подозревают в халатности стоимостью 29 миллионов. В настоящее время проводятся следственные действия.