В Петербурге чиновница закупила ненужных лекарств на 195 млн рублей

В Петербурге чиновница закупила ненужных лекарств на 195 млн рублей
Чиновница занимала свой пост с 2012 года. Фото: Pixabay

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее обвиняют в халатности.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении чиновницы, которую обвиняют в халатности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города сегодня, 24 августа.

По предварительным данным, женщина, занимавшая должность начальника Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комитета по здравоохранению, занималась закупкой лекарств для лечения больных злокачественными новообразованиями. В итоге ненужных препаратов было куплено за счет государства более чем на 195 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главного инспектора таможни Петербурга подозревают в халатности стоимостью 29 миллионов. В настоящее время проводятся следственные действия.

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