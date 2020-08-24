В Омске прокомментировали заявление берлинской клиники «Шарите» об отравлении Навального

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев дал оценку словам врачей немецкой клиники, в которой на лечении находится оппозиционер Алексей Навальный.

Сабаев отметил, что при госпитализации у Навального отсутствовала соответствующая симптоматика, говорящая об отравлении веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Все анализы на наличие в организме различных токсических, наркотических и других веществ, сделанные в омской клинике, показали отрицательные результаты. Токсиколог сообщил о том, что врачи больницы готовы сотрудничать с немецкими коллегами и могут передать для рассмотрения биоматериал, взятый у политика при госпитализации в России.

Напомним, сегодня, 24 августа, немецкая клиника сделана заявление по состоянию Навального. Было сообщено, что в его крови найдены следы опасного токсического вещества, что говорит о возможном отравлении. Точно установить, что именно за вещество удалось выявить, врачи пока не смогли. Для этого потребуется провести дополнительные исследования.

В настоящее время Навальный продолжает пребывать в искусственной коме в тяжелом состоянии. Несмотря на этого, угроза его жизни отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меркель требует объяснить, как отравился Навальный.