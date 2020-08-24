В массовом ДТП на КАД погиб один человек, трое серьезно пострадали

В массовом ДТП на КАД погиб один человек, трое серьезно пострадали
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Ни один ребенок не получил травмы, а вот взрослым повезло меньше.

Сегодня, 24 августа, во Всеволожском районе Ленобласти на 93-м км внешнего кольца КАД произошла массовая авария. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, а затем подробностями поделились в УГИБДД по Петербургу и области. Участниками инцидента стали сразу восемь машин, в результате столкновения которых погиб один человек – мужчина, сидящий за рулем «Газели».

Медики, прибывшие на место, также обнаружили троих пострадавших – двое находятся в тяжелом состоянии, еще один получил травмы средней тяжести. Все дети остались целы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протяженность пробки, возникшей из-за массовой аварии на КАД, достигла 11 км. Транспортные средства могут двигаться лишь по третьей и четвертой полосе движения. На всех остальных путь перекрыт автомобилями-участниками аварии.

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