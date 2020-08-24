В Москве за сутки от коронавируса скончались 12 пациентов

В Москве за сутки от коронавируса скончались 12 пациентов
Статистика пока не говорит о снижении заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Общее количество умерших достигло 4753.

В Москве за прошедшие сутки скончались 12 человек. До этого они получили положительные результаты теста на коронавирус, а также у них стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба. Накануне, 23 августа, умерли 10 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавируса в столице России инфекция унесла жизни 4752 человек.

Напоминаем, что всего за все время эпидемии в городе на Неве, наличие патогена в организме диагностировали у 35373 человек. Выздороветь удалось 25215 пациентам. Умерли от тяжелого течения болезни или осложнений 2342 пациента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом. Политик признался, что теперь болезнь протекает иначе – у него сильно болит голова.

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